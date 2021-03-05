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Москва

Собянин сделал домашний режим рекомендательным с 8 марта 

Артём Кульша 1 час назад
Режим самоизоляции для жителей Москвы старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями будет отменен с 8 марта, а социальные карты будут разблокированы. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
Он отметил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 постепенно улучшается, уровень заболеваемости снижается еженедельно, число ежедневно выявляемых случаев снизилось почти в пять раз, по сравнению с пиковыми значениями конца 2020 года, а количество госпитализаций и другие показатели — в два-три раза.
В данной связи мэр принял решение с 8 марта перевести самоизоляцию для горожан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательной в рекомендательную, а также разблокировать социальные карты.

«Пользуясь случаем, я обращаюсь к этой категории москвичей. Ваш возраст и ваши хронические заболевания — это зона риска. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь в пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Будьте здоровы!» — добавил Собянин.

"2021-й будет годом COVID": ВОЗ о пандемии
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , ВОЗ
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