Собянин сделал домашний режим рекомендательным с 8 марта 

Режим самоизоляции для жителей Москвы старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями будет отменен с 8 марта, а социальные карты будут разблокированы. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте

Он отметил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 постепенно улучшается, уровень заболеваемости снижается еженедельно, число ежедневно выявляемых случаев снизилось почти в пять раз, по сравнению с пиковыми значениями конца 2020 года, а количество госпитализаций и другие показатели — в два-три раза.

В данной связи мэр принял решение с 8 марта перевести самоизоляцию для горожан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательной в рекомендательную, а также разблокировать социальные карты.