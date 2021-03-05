Москвичам предложили стать голосом одной из линий метро 

— Условия простые: запишите короткое видео с озвучкой как в поезде. Это всем знакомые фразы: «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция…». Там же расскажите, какую линию вы бы хотели озвучить и, почему именно ее. Присылайте работы нам в бот: @to_deptrans_bot до 9 марта, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы»