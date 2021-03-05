Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Дептранс сообщил о пробках в Москве в восемь баллов 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Дептранс сообщил о пробках в Москве в восемь баллов
Фото: News.ru
В пятницу, 5 марта, на территории Москвы пробки достигли восьми баллов. Об этом сообщили представители столичного департамента транспорта.
Сотрудники ведомства подчеркнули, что особенные затруднения на дорогах наблюдаются в центре города.

В последний рабочий день перед праздничными выходными на дорогах уже плотно — 8 баллов: затруднения наблюдаются в центральной части города, — пишет Telegram-канал департамента.

Движение также сильно затруднено на проспекте Андропова по направлению к области и внешней стороне МКАД в районе пересечения с Осташковской улицей. Кроме того, пробка образовалась на Северянском путепроводе. Там продолжаются дорожные работы.
Как ранее передавал NEWS.ru, длина заторов на дорогах Москвы в утренний час пик 5 марта составила 61 километр. При этом в целом пробки в столице оценили в два балла.
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
News.ru: последние новости
Пробки в Москве с утра растянулись на 61 км Пробки в Москве с утра растянулись на 61 км Для московских семей с детьми упростили порядок получения социальных выплат Для московских семей с детьми упростили порядок получения социальных выплат В Москве за сутки выявили почти 1,3 тысячи заражённых коронавирусом В Москве за сутки выявили почти 1,3 тысячи заражённых коронавирусом
Новости Москвы , Новосибирск , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
00:58
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
Шоу-бизнес
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
00:35
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
В мире
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
01:14
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
Происшествия Криминал
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
00:52
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение