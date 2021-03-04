Десятки круглогодичных рынков открыли в Москве

В столице открыли несколько десятков круглогодичных рынков, в торговых павильонах можно приобрести овощи, мясо, молоко и другие продукты из России и стран Евразийского экономического союза , сообщается на сайте мэра Москвы.

«Рынки размещают в отапливаемых павильонах, а рядом открывают кафе, катки и роллердромы. Рынки работают с 10:00 до 20:00 по шесть дней в неделю, понедельник представляет собой санитарный день», — говорится в сообщении.

Павильоны быстро разбираются, что позволяет использовать площадку для других проектов города. Павильоны для рынков возводятся в рамках программы комплексного благоустройства «Мой район» и оснащены не только системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но и холодильным оборудованием.

В течение этого года в городе может открыться еще порядка двух десятков рынков. Так, около половины районов столицы будут иметь данные торговые площадки. С апреля по декабрь в столице работают рынки выходного дня и региональные, где торгуют фермеры либо небольшие предприятия.

На текущий момент семь рынков расположено на юге Москвы, по шесть — на севере, северо-востоке и востоке, пять — на западе, четыре — юго-востоке, три — на севере, по два — в центре, Зеленограде и на юго-западе. Москвичей предупредили о пробках около рынков и ТЦ в преддверии 8 Марта>>