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В Москве заработали еще две выездные бригады вакцинации против коронавируса 

Москва меняется 3 часа назад
В Москве заработали еще две выездные бригады вакцинации против COVID
Фото: Москва меняется
В Москве выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать еще в двух в торговых центрах — «РИО» Ленинский и «Дубровка». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития АнастасияРакова.

«С 3 марта сделать прививку против COVID-19 можно еще в двух точках — в торговых центрах «РИО» на Ленинском проспекте и «Дубровка». Выездные бригады объехали уже 12 торговых центров, в 2 из них вакцинация уже завершиласьь. В перспективе на ближайшие три недели вакцинация начнется еще в шести торговых центрах», — рассказала вице-мэр.

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре «Геликон Опера», фудмолле «Депо», во флагманском офисе «Мои Документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити» и торговых центрах «Европейский», «Гагаринский» и «Ривьера».
Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).
График работы выездных бригад опубликован на сайте.
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