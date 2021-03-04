В Москве заработали еще две выездные бригады вакцинации против COVID

Москве выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать еще в двух в торговых центрах — «РИО» Ленинский и «Дубровка». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития АнастасияРакова.

«С 3 марта сделать прививку против COVID-19 можно еще в двух точках — в торговых центрах «РИО» на Ленинском проспекте и «Дубровка». Выездные бригады объехали уже 12 торговых центров, в 2 из них вакцинация уже завершиласьь. В перспективе на ближайшие три недели вакцинация начнется еще в шести торговых центрах», — рассказала вице-мэр.

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре «Геликон Опера», фудмолле «Депо», во флагманском офисе «Мои Документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити» и торговых центрах «Европейский», «Гагаринский» и «Ривьера».

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

График работы выездных бригад опубликован на сайте.