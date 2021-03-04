Резкие скачки атмосферного давления предрекли Москве

В ближайшие несколько дней в Москве прогнозируются резкие скачки атмосферного давления. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"Москвичей ударит "барическим молотком", — написал он.

Синоптик предупредил, что в центральной полосе России ожидаются быстрые смены теплых и холодных воздушных масс, которые станут причиной сильных колебаний атмосферного давления. Тишковец рассказал, что накануне барометры в столице показывали значения около нормы — 747 миллиметров ртутного столба. Однако уже в четверг, 4 марта, давление рухнуло на 12 единиц вниз.

В пятницу, по его словам, ожидается резкий рост до 745 миллиметров ртутного столба с сохранением стабильности до субботы. В воскресенье опять ожидается резкое падение до "барического дна" — 730 миллиметров ртутного столба, а позже оно снова взлетит.

"То есть практически каждые сутки мы будем стремительно погружаться в шахту глубиной более 100 метров, а потом резко подниматься на уровень столичных высоток", — заявил Тишковец.

Метеоролог подчеркнул, что такие резкие изменения атмосферного давления негативно скажутся как на метеозависимых, так и на здоровых людях.