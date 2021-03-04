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Москва

Знаки «Фотовидеофиксация» уберут с дорог Москвы 

Алиса Селезнёва 4 часа назад
В Москве к осени уберут предупреждающие о камерах дорожные знаки
Фото: ТАСС
Власти Москвы до 1 сентября намерены демонтировать в черте города все указатели, предупреждающие о дорожных камерах. Об этом сообщает «Коммерсант».
Издание напомнило, что после вступления в силу 1 марта новой редакции ПДД местные власти могут не предупреждать водителей о каждой дорожной камере, ограничившись установкой на въезде в населенный пункт таблички «Фотовидеофиксация».
В Центре организации дорожного движения Москвы заявили, что до 1 сентября лишние знаки из города уберут. Всего в столице 2,6 тыс. комплексов фотовидеофиксации.

«Местоположение камер известно, они есть в навигаторе, также они размещены на едином транспортном портале и сайте ЦОДД. Информация регулярно обновляется», — пояснили в ЦОДД.

При этом власти Татарстана и Курской области заявили изданию, что пока знаки в городах останутся. В Росавтодоре также отметили, что демонтировать таблички «Фотовидеофиксация» на федеральных дорогах не будут.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в ГИБДД рассказали, что по итогам 2020 года было вынесено более 145,5 миллиона штрафов с помощью камер — на 19,2% больше, чем годом ранее. Наибольшее число штрафов камерами и инспекторами было наложено за превышение скорости движения (124 миллиона), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 миллиона), и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 миллиона).
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Новости Москвы , ГИБДД , Правительство Москвы
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