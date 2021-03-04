В Москве к осени уберут предупреждающие о камерах дорожные знаки

Власти Москвы до 1 сентября намерены демонтировать в черте города все указатели, предупреждающие о дорожных камерах. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание напомнило, что после вступления в силу 1 марта новой редакции ПДД местные власти могут не предупреждать водителей о каждой дорожной камере, ограничившись установкой на въезде в населенный пункт таблички «Фотовидеофиксация».

В Центре организации дорожного движения Москвы заявили, что до 1 сентября лишние знаки из города уберут. Всего в столице 2,6 тыс. комплексов фотовидеофиксации.

«Местоположение камер известно, они есть в навигаторе, также они размещены на едином транспортном портале и сайте ЦОДД. Информация регулярно обновляется», — пояснили в ЦОДД.

При этом власти Татарстана и Курской области заявили изданию, что пока знаки в городах останутся. В Росавтодоре также отметили, что демонтировать таблички «Фотовидеофиксация» на федеральных дорогах не будут.