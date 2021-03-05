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Погода в Москве: столицу накрыл снегопад 

Москва24 и ещё 20 2 часа назад
Москву накрыл снегопад
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В пятницу днем снегопад обрушился на столицу. Горожан также предупредили о гололедице.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", снег идет в северной, центральной и западной части Москвы и Подмосковья. В этот день в городе температура воздуха опустится до 1–3 градусов мороза, в Подмосковье возможно понижение температуры до минус 6 градусов.
По прогнозам синоптиков, 6 марта ожидается похолодание до минус 10, в некоторых районах Московской области температура воздуха может опуститься до 18 градусов мороза.
7 марта прогнозируется до минус 9, днем может потеплеть до нуля. В Международный женский день в столице ожидается облачная, комфортная погода и небольшой снег, и отметил, что ночью 8 марта прогнозируется от минус 7 до минус 12 градусов в ночные часы, в дневные — от минус 4 до минус 9 градусов.
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в ближайшие несколько дней в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления. В пятницу, по его словам, ожидается резкий рост до 745 миллиметров ртутного столба с сохранением стабильности до субботы. В воскресенье опять ожидается резкое падение до "барического дна" — 730 миллиметров ртутного столба, а позже оно снова взлетит.
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Новости Москвы , Евгений Тишковец , Владимирская Область , Забайкальский Край , Московская область , Орловский , Приморский Край , Ярославский
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