Москву накрыл снегопад

В пятницу днем снегопад обрушился на столицу. Горожан также предупредили о гололедице.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", снег идет в северной, центральной и западной части Москвы и Подмосковья. В этот день в городе температура воздуха опустится до 1–3 градусов мороза, в Подмосковье возможно понижение температуры до минус 6 градусов.

По прогнозам синоптиков, 6 марта ожидается похолодание до минус 10, в некоторых районах Московской области температура воздуха может опуститься до 18 градусов мороза.

7 марта прогнозируется до минус 9, днем может потеплеть до нуля. В Международный женский день в столице ожидается облачная, комфортная погода и небольшой снег, и отметил, что ночью 8 марта прогнозируется от минус 7 до минус 12 градусов в ночные часы, в дневные — от минус 4 до минус 9 градусов.