Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Два современных паркинга построят на севере Москвы 

Вечерняя Москва и ещё 3 3 часа назад
Два современных паркинга построят на севере Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Многоуровневые наземные паркинги в составе жилой застройки построят в столичном районе Западное Дегунино. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Проекты двух четырехэтажных паркингов по адресу: проезд Ильменский, владение 17, согласовала Москомархитектура.

— Основным элементом фасадов станут металлические перфорированные кассеты графитового оттенка. Внутренние помещения выкрасят в оранжевый цвет — этот яркий штрих придаст всему образу завершенность. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, новые жилые кварталы строятся параллельно с сопутствующей инфраструктурой — помимо социальных объектов, обязательно предусматривается устройство транспортных связей и обеспечение жителей парковочными местами, — отметил Сергей Кузнецов.

Уточняется, что площадь первого здания составит около 6 тысяч квадратных метров, оно вместит 205 машино-мест. Площадь второго паркинга, рассчитанного на 221 машино-место, составит около 5 тысяч квардартых метров.
На благоустроенной территории вокруг паркингов появятся подъездные пути и пешеходные дорожки. Здесь будут разбиты газоны и высажены кустарники.
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
Вечерняя Москва: последние новости
Весна начинается с морозов Весна начинается с морозов Москвичам предложили стать голосом одной из линий метро Москвичам предложили стать голосом одной из линий метро Единый транспортный билет позволит ездить без пересадок Единый транспортный билет позволит ездить без пересадок
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ольгу Рапунцель травят за секс-ролики с ее участием
00:58
Ольгу Рапунцель травят за секс-ролики с ее участием
Шоу-бизнес
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
01:14
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
Происшествия Криминал
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
00:35
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
В мире
Видео с места нападения афганистанца в Швеции
00:45
Видео с места нападения афганистанца в Швеции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение