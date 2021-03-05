Два современных паркинга построят на севере Москвы 

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Многоуровневые наземные паркинги в составе жилой застройки построят в столичном районе Западное Дегунино. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проекты двух четырехэтажных паркингов по адресу: проезд Ильменский, владение 17, согласовала Москомархитектура.

— Основным элементом фасадов станут металлические перфорированные кассеты графитового оттенка. Внутренние помещения выкрасят в оранжевый цвет — этот яркий штрих придаст всему образу завершенность. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, новые жилые кварталы строятся параллельно с сопутствующей инфраструктурой — помимо социальных объектов, обязательно предусматривается устройство транспортных связей и обеспечение жителей парковочными местами, — отметил Сергей Кузнецов.

Уточняется, что площадь первого здания составит около 6 тысяч квадратных метров, оно вместит 205 машино-мест. Площадь второго паркинга, рассчитанного на 221 машино-место, составит около 5 тысяч квардартых метров.

На благоустроенной территории вокруг паркингов появятся подъездные пути и пешеходные дорожки. Здесь будут разбиты газоны и высажены кустарники.