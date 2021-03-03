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Москвичам пообещали «барическую пилу» по полной программе 

Мослента и ещё 6 3 марта 2021
Москвичам пообещали «барическую пилу» по полной программе
Фото: Мослента
«Барическая пила» в виде резких скачков давления продолжится по полной программе как минимум до середины марта. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его прогноз передает РИА Новости.
По словам синоптика, уже 4 марта атмосферное давление отклонится вниз от нормы на 10 единиц, а 5 марта поднимется на 10 единиц. «Потом еще поднимемся, потом в воскресенье понизимся уже на 17 единиц», — сказал Тишковец.
Погода в столице также будет резко меняться. В четверг, 4 марта, она резко испортится, затем опять потеплеет, после чего начнется «арктическое вторжение» с зимними морозами.
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Новости Москвы , Барическая пила , РИА Новости
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