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Погода в Москве: Февраль стал самым снежным в Москве за семь лет 

Москва24 и ещё 5 1 час назад
Февраль стал самым снежным за семь лет
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Прошедший февраль стал самым снежным в столице за последние семь лет, сообщается в телеграм-канале департамента городского хозяйства Москвы. В последний месяц календарной зимы прирост снежного покрова составил 68 сантиметров. Это в два раза больше месячной нормы осадков. Отмечается, что только с 12 по 14 февраля в городе выпала месячная норма осадков. До этого рекордсменом был февраль 2018 года. Тогда прирост снега составил 50 сантиметров. Меньше всего осадков за семь лет было в феврале 2014 года — всего 15 сантиметров. Бесснежным был и третий месяц зимы прошлого года — прирост снега составил 21 сантиметр.
Аналитики "Яндекс. Погоды" проанализировали данные с 1966 до 2017 год и определили, когда в российские регионы придет весеннее тепло. Специалисты выяснили, в какой период среднесуточная температура воздуха начинает превышать климатическую норму. Например, в Москве это происходит 22 марта. Скорее всего, именно в эту дату в регион наконец-то придет тепло, а природа начнет оживать.
На юге РФ наступление весны должно было случиться 23 февраля, а в Симферополе — 2 февраля. С 3 марта прогнозируется наступление тепла в Ростове-на-Дону, а Самаре, Саратову, Нижнему Новгороду и Владивостоку придется подождать до конца месяца. Позже всех весну встретят Урал и Сибирь.
Ранее стало известно, что в столице и Московской области до 4 марта объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.
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