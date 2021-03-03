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Парковка в Москве 8 марта будет бесплатной 

ТАСС и ещё 14 3 часа назад
Московские парковки 8 марта будут бесплатными
Фото: ТАСС
Парковку на улицах Москвы сделают бесплатной 8 марта в честь Международного женского дня. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В Международный женский день парковка будет бесплатной. Это касается и тех улиц, где на парковках действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Платными останутся только парковки со шлагбаумом", — говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть внимательными при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков, несмотря на праздничный день. Неправильно припаркованный автомобиль может помешать пешеходам и водителям или создать помехи для другого транспорта.
Отмечается, что 6 и 7 марта городские парковки будут работать в обычном режиме: в субботу платно, а в воскресенье заплатить нужно будет на парковках c повышенным тарифом (380 рублей в час).
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