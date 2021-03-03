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Погода в Москве: Жителей Москвы предупредили о «гребне антициклона» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 26 минут назад
Жителей Москвы предупредили о «гребне антициклона»
Фото: ТАСС
Облачная весенняя погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщила ведущий сотрудник центра «Фобос» Елена Волосюк.

«К утру сегодня подморозило до минус двух градусов, по данным на 7 часов утра было минус 2,3, поэтому сегодня будет прохладнее чем накануне. Благодаря влиянию гребня антициклона в Москве ожидается облачная погода, с прояснениями, без существенных осадков», — передает РИА «Новости» слова Волосюк.

Она добавила, что такой температурный режим на пару градусов выше нормы для начала марта.
Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже среднего показателя.
Ранее в среду синоптики сообщали, что днем в Москве от нуля до двух градусов тепла, ночью похолодает до одного градуса мороза. В Подмосковье температура днем будет колебаться от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Ночью по области столбики термометров опустятся до отметки минус три градуса.
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Новости Москвы , Погода , Елена Волосюк , РИА Новости , Московская область
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