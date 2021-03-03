Жителей Москвы предупредили о «гребне антициклона»

Облачная весенняя погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщила ведущий сотрудник центра «Фобос» Елена Волосюк

«К утру сегодня подморозило до минус двух градусов, по данным на 7 часов утра было минус 2,3, поэтому сегодня будет прохладнее чем накануне. Благодаря влиянию гребня антициклона в Москве ожидается облачная погода, с прояснениями, без существенных осадков», — передает РИА «Новости» слова Волосюк.

Она добавила, что такой температурный режим на пару градусов выше нормы для начала марта.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже среднего показателя.