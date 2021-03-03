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Снег и минусовая температура вернутся в Москву и Подмосковье 

Газета.Ru и ещё 13 3 марта 2021
Снег и минусовая температура вернутся в Москву и Подмосковье
Фото: РИА Новости
В четверг, 4 марта, в московском регионе ожидается мокрый снег, гололедица. Также в Москве и Подмосковье начнется похолодание. Столбики термометров вновь опустятся до минусовых значений, сообщает телеканал "360".
По данным Гидрометцентра, днем от +1 до -1 градуса. Будет облачно, ожидается снег, местами возможна гололедица. Ветер западный и северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -5…-7 градусов. В ночные часы будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег и гололедица. Будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное: днем — 737 миллиметров ртутного столба, ночью — 738 миллиметров.
В пятницу в Москве и Московской области ожидается от -1 до -3 градусов, тоже облачно и будет снег. В субботу днем температура воздуха опустится до -5 градусов. Как рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, в Международный женский день в российской столице ожидается -5…-10 градусов, в Подмосковье — до -13 градусов. Атмосферное давление при этом будет расти и составит около 740 миллиметров ртутного столба.
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Новости Москвы , Погода , Новости регионов , Татьяна Позднякова , Московская область
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