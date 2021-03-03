Снег и минусовая температура вернутся в Москву и Подмосковье 

В четверг, 4 марта, в московском регионе ожидается мокрый снег, гололедица. Также в Москве Подмосковье начнется похолодание. Столбики термометров вновь опустятся до минусовых значений, сообщает телеканал "360".

По данным Гидрометцентра, днем от +1 до -1 градуса. Будет облачно, ожидается снег, местами возможна гололедица. Ветер западный и северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -5…-7 градусов. В ночные часы будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег и гололедица. Будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное: днем — 737 миллиметров ртутного столба, ночью — 738 миллиметров.