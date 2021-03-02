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Погода в Москве: МЧС предупреждает о сильном ветре и понижении температуры в Москве до утра 3 марта 

ТАСС и ещё 6 2 часа назад
МЧС предупреждает о сильном ветре до утра 3 марта
Фото: ТАСС
Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ветре, понижении температуры и гололедице до утра 3 марта. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 2 марта до 09:00 3 марта в Москве ожидается ветер порывами до 15 м/с, переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, гололедица", — сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой в ГУ МЧС рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, стоит избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Парковать машины лучше вдали от деревьев. Пешеходам специалисты советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Также не следует оставлять детей без присмотра.
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Новости Москвы , Погода , МЧС , Росгидромет , ИТАР-ТАСС , Московская область
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