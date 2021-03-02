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Проезд в метро Москвы в 2021 году можно будет оплатить лицом 

Артём Кульша 2 часа назад
Проезд в метро Москвы в 2021 году можно будет оплатить лицом
Фото: ТАСС
В течение 2021 года в Московском метрополитене появится функция оплаты проезда лицом. Об этом глава службы безопасности метро Андрей Кичигин сообщил «Ленте.ру».
Он объяснил, что принцип оплаты проезда посредством технологии Face Pay похож на стандартную оплату покупок смартфоном с подтверждением операции с помощью распознавания лица. В настоящее время технология тестируется на турникетах и кассах в столичной подземке, а до конца текущего года станет доступна всем пассажирам.

«В целом все наши действия направлены на улучшение пассажирского опыта использования транспорта. Это главная цель всех изменений: установки камер видеонаблюдения, распознавания лиц и новых цифровых сервисов. Мы должны быть уверены, что используем эффективные инструменты для обеспечения безопасной и комфортной среды в метро», — сообщил Кичигин.

В январе, как сообщал «Рамблер», глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов рассказал, что в 2021 году на каждой станции метро Москвы появятся турникеты с функцией оплаты проезда по лицу пассажира.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Андрей Кичигин , Lenta.ru
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