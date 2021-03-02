Подснежники расцвели в «Аптекарском огороде»

Первые подснежники в 2021 году в Москве распустились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Цветы можно будет увидеть у оранжереи с тюльпанами, об этом рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе сада.

"Посетители могут их увидеть в новом Садике мхов у оранжереи с тюльпанами. Всего на территории "Аптекарского огорода" произрастает 6 видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что подснежник — это род многолетних трав семейства Амариллисовых, включающий в себя около 20 видов. Любимые всеми символы весны — подснежники — могут образовывать эффектные белоснежные "ковры". В Англии, Шотландии, Ирландии и других странах есть зрелищные сады подснежников. Они невероятно популярны в садоводстве и являются одними из самых продаваемых луковичных растений в мире.

"Первые в Москве подснежники распускаются именно в "Аптекарском огороде" из-за особого микроклимата", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе напомнили, что 3 марта "Аптекарский огород" будет закрыт для посетителей. Увидеть первые подснежники в этом сезоне можно будет в любой другой день.