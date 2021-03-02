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Катки в парках Москвы будут работать до 8 марта включительно 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Катки в парках будут работать до 8 марта включительно
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Катки в столичных парках продолжат свою работу до понедельника, 8 марта, включительно. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

"Зимний сезон в московских парках завершается. Катки в парках Москвы, подведомственных департаменту культуры, будут работать до 8 марта включительно. Некоторые натуральные катки уже закрыты — по погодным условиям", — говорится в сообщении.

В организации напомнили, что в этом сезоне катки работают по особым условиям в связи с пандемией. На все площадки, в том числе и бесплатные, необходимо заранее получать билеты онлайн, а в раздевалках — использовать маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее сообщалось, что работу в этом сезоне завершил каток на Красной площади. Он закрылся до следующей зимы. В настоящее время площадку демонтируют.
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