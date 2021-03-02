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В ЦОДД рассказали о часах работы умных светофоров в Москве 

Артём Кульша 27 минут назад
В ЦОДД рассказали о часах работы умных светофоров в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве умные светофоры работают по ночам. Об этом сообщают «Известия».
В пресс-службе Центра организации дорожного движения рассказали, что днем умные светофоры работают в автоматическом режиме, а с 22:00 до 6:00 или 7:00 следующего дня пешеходы могут самостоятельно включить себе зеленый свет. В остальное время зеленый горит для автомобилистов.
Время работы кнопок варьируется с учетом дорожной ситуации в зависимости от конкретного адреса. Впервые умные светофоры появились в Москве в 2018 году. В настоящее время их насчитывается почти 500.

«В среднем городской и личный транспорт проезжает их на 20-26% быстрее, пешеходы ждут зеленого на 16-20% меньше времени», — сообщили в ЦОДД.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в ГИБДД рассказали, что по итогам 2020 года было вынесено более 145,5 миллиона штрафов с помощью камер — на 19,2% больше, чем в 2019-м. Наибольшее число штрафов камерами и инспекторами было наложено за превышение скорости движения (124 миллиона), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 миллиона), и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 миллиона).
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Новости Москвы , ГИБДД
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