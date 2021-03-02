В ЦОДД рассказали о часах работы умных светофоров в Москве 

Москве умные светофоры работают по ночам. Об этом сообщают «Известия».

В пресс-службе Центра организации дорожного движения рассказали, что днем умные светофоры работают в автоматическом режиме, а с 22:00 до 6:00 или 7:00 следующего дня пешеходы могут самостоятельно включить себе зеленый свет. В остальное время зеленый горит для автомобилистов.

Время работы кнопок варьируется с учетом дорожной ситуации в зависимости от конкретного адреса. Впервые умные светофоры появились в Москве в 2018 году. В настоящее время их насчитывается почти 500.

«В среднем городской и личный транспорт проезжает их на 20-26% быстрее, пешеходы ждут зеленого на 16-20% меньше времени», — сообщили в ЦОДД.