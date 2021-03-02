Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Театр, музыка, танцы: проект «Уличный артист» возобновил работу 

Mos.ru и ещё 3 1 час назад
Проект «Уличный артист» возобновил работу
Фото: Mos.ru
Музыканты, танцоры, чтецы, актеры, аниматоры, художники смогут выступить на 40 площадках города.
В марте проект «Уличный артист» возобновил работу. Выступить на 40 площадках города могут представители всех творческих жанров — музыканты, танцоры, чтецы, актеры, аниматоры, художники.
Чтобы принять участие в проекте, артистам необходимо зайти на страницу «Уличный артист» на портале mos.ru. Затем нужно выбрать площадку в соответствии с допустимым уровнем шума, количеством участников коллектива и размером пространства для организации выступления.
После ознакомления с правилами участия можно будет забронировать желаемые дату и время. На площадке в день выступления артистов попросят предъявить подтверждение бронирования и паспорта.
«Уличный артист» — проект для свободной реализации творческого потенциала жителей и гостей столицы. Благодаря открытой системе онлайн-бронирования у всех участников появляются равные возможности легально выступать на улицах города.
Координирует работу проекта Московский продюсерский центр, подведомственный столичному Департаменту культуры. Организация занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современной культуры, обучением в сфере шоу-бизнеса и социальными проектами.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Mos.ru: последние новости
Для жителей ТиНАО на портале «Наш город» открыто 30 новых тем Для жителей ТиНАО на портале «Наш город» открыто 30 новых тем В Обручевском районе появится транспортно-пересадочный узел «Калужская» В Обручевском районе появится транспортно-пересадочный узел «Калужская» Сергей Собянин подвел первые итоги ограничения движения большегрузов по МКАД Сергей Собянин подвел первые итоги ограничения движения большегрузов по МКАД
Комментарии
Новости Москвы , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Карпович показала на видео романтичный подарок от Прилучного
00:29
Карпович показала на видео романтичный подарок от Прилучного
Шоу-бизнес
Сожитель оставил на морозе умирать 5-летнего сына россиянки
00:28
Сожитель оставил на морозе умирать 5-летнего сына россиянки
Происшествия Криминал
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
00:24
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
Происшествия Пожары
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
00:48
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
В мире США
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
01:26
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
Армия
Видео учений мотострелков в Мурманской области
Армия
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
00:38
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
Армия
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
00:41
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
Армия
Видео старта ракеты со спутником «Арктика-М»
01:04
Видео старта ракеты со спутником «Арктика-М»
Наука и техника
Столкновение корабля с буксиром сняли на видео
01:01
Столкновение корабля с буксиром сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение