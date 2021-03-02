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Музыканты, танцоры, чтецы, актеры, аниматоры, художники смогут выступить на 40 площадках города.

В марте проект «Уличный артист» возобновил работу. Выступить на 40 площадках города могут представители всех творческих жанров — музыканты, танцоры, чтецы, актеры, аниматоры, художники.

Чтобы принять участие в проекте, артистам необходимо зайти на страницу «Уличный артист» на портале mos.ru . Затем нужно выбрать площадку в соответствии с допустимым уровнем шума, количеством участников коллектива и размером пространства для организации выступления.

После ознакомления с правилами участия можно будет забронировать желаемые дату и время. На площадке в день выступления артистов попросят предъявить подтверждение бронирования и паспорта.

«Уличный артист» — проект для свободной реализации творческого потенциала жителей и гостей столицы. Благодаря открытой системе онлайн-бронирования у всех участников появляются равные возможности легально выступать на улицах города.

Координирует работу проекта Московский продюсерский центр, подведомственный столичному Департаменту культуры. Организация занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современной культуры, обучением в сфере шоу-бизнеса и социальными проектами.