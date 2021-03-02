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Бывший дом персидского торговца в центре Москвы капитально отремонтируют 

Вечерняя Москва и ещё 5 4 часа назад
В бывшем доме персидского торговца проведут капремонт
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Пятиэтажное здание в центре столицы, построенное в 1902 году по заказу персидского торговца, ждет капитальный ремонт. Многоквартирный дом расположен по адресу улица Старая Басманная, дом 15, строение 2. Он был построен по проекту петербургского архитектора Василия Шауба. Есть легенда, что его соавтором выступал шотландец Карл Маккензен, который до этого построил очень похожее здание в Санкт-Петербурге.
Его первый хозяин Аджи-Мамед Усейн ага Аминезарба в начале прошлого века торговал хлопком, маслом и шелком. Первоначально в здании находился доходный дом со складами. Часть его помещений сдавалась в аренду.
Теперь это многоквартирный дом. Фасад здания оформлен в голландском стиле с элементами модерна. На нем изображены женские маски (маскароны), барочные картуши с орнаментальной окантовкой.
Дом не внесен в список объектов культурного наследия. Его отремонтируют по региональной программе капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Пока ведется работа над проектной документацией.

— Специалисты разрабатывают проектную документацию. И хотя дом не является архитектурным памятником, все работы будут проведены с особой бережностью и тщательностью, — сообщил заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Илья Байдужий.

В здании отремонтируют фасады, подъезды и крышу, а также обновят инженерные коммуникации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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