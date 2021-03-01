Красный снег удивил москвичей 

Москвичи удивились снегу красного цвета во дворе жилого дома в Северном административном округе столицы. Пользователи сети назвали увиденное самоубийством сосулек, сообщает Telegram -канал «Новости Москвы».

Горожане заметили осадки яркого цвета около дома на Ленинградском проспекте. В сети появились фотографии, на которых видно, что вдоль здания и за забором по заснеженной дороге тянется широкая красная полоса. Авторы канала назвали уведенное жутким зрелищем и предположили, что снег окрасила жидкость, которой была обработана крыша.

Подписчики канала обсудили увиденное в комментариях. Некоторые из них посчитали, что на снег разлили борщ или краску, а другие предположили, что яркий оттенок появился из-за химической реакции. Одному из участников обсуждения ситуация напомнила кадр из фильма «Война миров» с Томом Крузом в главной роли. «Борщец по-любому», «Красная жидкость называется краска», «Сосули самоубились», «Антифриз потек у кого-то», — написали в комментариях.