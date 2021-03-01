Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Красный снег удивил москвичей 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Красный снег удивил москвичей
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»
Москвичи удивились снегу красного цвета во дворе жилого дома в Северном административном округе столицы. Пользователи сети назвали увиденное самоубийством сосулек, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
Горожане заметили осадки яркого цвета около дома на Ленинградском проспекте. В сети появились фотографии, на которых видно, что вдоль здания и за забором по заснеженной дороге тянется широкая красная полоса. Авторы канала назвали уведенное жутким зрелищем и предположили, что снег окрасила жидкость, которой была обработана крыша.
Подписчики канала обсудили увиденное в комментариях. Некоторые из них посчитали, что на снег разлили борщ или краску, а другие предположили, что яркий оттенок появился из-за химической реакции. Одному из участников обсуждения ситуация напомнила кадр из фильма «Война миров» с Томом Крузом в главной роли. «Борщец по-любому», «Красная жидкость называется краска», «Сосули самоубились», «Антифриз потек у кого-то», — написали в комментариях.
В феврале жители Москвы после рекордного снегопада стали размещать на одной из торговых площадок в сети объявления о продаже снега. Некоторые из них разделили товар на белый и грязный, а другие предложили купить снег с одной из башен делового центра «Москва-Сити». За мешок продавец попросил 500 рублей.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Последние новости
Саркози приговорили к реальному тюремному сроку Саркози приговорили к реальному тюремному сроку Лукашенко произвел своего сына в генералы Лукашенко произвел своего сына в генералы Билл Гейтс назвал предполагаемые сроки окончания пандемии Билл Гейтс назвал предполагаемые сроки окончания пандемии
Комментарии 1
Новости Москвы , Том Круз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Драку совы с вороной сняли на видео
00:31
Драку совы с вороной сняли на видео
Общество
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
00:44
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
Криминал Происшествия
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
02:03
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
Происшествия
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
00:42
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
Другое Интернет
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение