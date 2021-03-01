Новое голосование о памятнике на Лубянке могут провести в столице

Сенатор РФ Валентина Матвиенко заявила о варианте проведения голосования по памятнику на Лубянке в будущем.

«Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала ее завершенной, вместо этого асфальта», — передает слова спикера РИА «Новости».

Кроме того, Валентина Матвиенко сообщила, что если подобное голосование и возобновится в будущем, то на выбор гражданам будет представлено большее количество архитектурных проектов.

Политик также оценила решение мэра города Сергея Собянина остановить голосование по памятнику как правильное и мудрое в сложившейся ситуации, поскольку, уточнила она, по таким вопросам между горожанами обязательно должен быть консенсус.

Голосование по памятнику на Лубянке должно было завершиться 5 марта, однако мэр Москвы отменил процедуру, пишет Nation News.