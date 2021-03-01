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Москвичей ожидает повторное голосование по памятнику на Лубянке 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 1 час назад
Новое голосование о памятнике на Лубянке могут провести в столице
Фото: РИА Новости
Сенатор РФ Валентина Матвиенко заявила о варианте проведения голосования по памятнику на Лубянке в будущем.

«Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала ее завершенной, вместо этого асфальта», — передает слова спикера РИА «Новости».

Кроме того, Валентина Матвиенко сообщила, что если подобное голосование и возобновится в будущем, то на выбор гражданам будет представлено большее количество архитектурных проектов.
Политик также оценила решение мэра города Сергея Собянина остановить голосование по памятнику как правильное и мудрое в сложившейся ситуации, поскольку, уточнила она, по таким вопросам между горожанами обязательно должен быть консенсус.
Голосование по памятнику на Лубянке должно было завершиться 5 марта, однако мэр Москвы отменил процедуру, пишет Nation News.
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Новости Москвы , Валентина Матвиенко , Сергей Собянин , РИА Новости
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