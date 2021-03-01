Строительство центра спортивной медицины началось в Хамовниках 

«В здании планируется разместить водолечебное отделение, консультативно диагностическое отделение, отделение физиотерапии и реабилитации, клинико-диагностическую лабораторию, блок административно-бытовых и служебных помещений, отдел по научной работе, а также буфет на 25 посадочных мест. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену», — отметил он.