Строительство центра спортивной медицины началось в Хамовниках 

Строительство центра спортивной медицины началось в центре столицы, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
«В Центральном административном округе столицы начались работы по возведению Научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Общая площадь здания, которое должно появиться на Зубовском Бульваре, составляет 5,8 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, которого цитирует пресс-служба, инвестором-застройщиком центра выступает Московский государственный университет имени Ломоносова.
«В здании планируется разместить водолечебное отделение, консультативно диагностическое отделение, отделение физиотерапии и реабилитации, клинико-диагностическую лабораторию, блок административно-бытовых и служебных помещений, отдел по научной работе, а также буфет на 25 посадочных мест. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену», — отметил он.
По словам Левкина, по окончании строительства инвестор планирует передать новый центр в собственность городу, после чего туда переедет врачебно-физкультурный диспансер №5 департамента здравоохранения Москвы.