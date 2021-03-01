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Строительство центра спортивной медицины началось в Хамовниках 

Агентство «Москва» и ещё 3 22 часа назад
Строительство центра спортивной медицины началось в Хамовниках
Фото: РИА Новости
Строительство центра спортивной медицины началось в центре столицы, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«В Центральном административном округе столицы начались работы по возведению Научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Общая площадь здания, которое должно появиться на Зубовском Бульваре, составляет 5,8 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, которого цитирует пресс-служба, инвестором-застройщиком центра выступает Московский государственный университет имени Ломоносова.

«В здании планируется разместить водолечебное отделение, консультативно диагностическое отделение, отделение физиотерапии и реабилитации, клинико-диагностическую лабораторию, блок административно-бытовых и служебных помещений, отдел по научной работе, а также буфет на 25 посадочных мест. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену», — отметил он.

По словам Левкина, по окончании строительства инвестор планирует передать новый центр в собственность городу, после чего туда переедет врачебно-физкультурный диспансер №5 департамента здравоохранения Москвы.
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Новости Москвы , Строительство , МГУ
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