На платформе «Люблино» МЦД-2 изменится расписание

«С 1 по 31 марта (кроме 6-8 марта) участок «Каланчевская» — «Курская» будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. Кроме того, с 1 по 20 марта (кроме 6-8 марта) в ночные часы с 23:40 до 2:40 будет закрыт участок «Люблино-Сортировочное Южное» — «Царицыно» для реконструкции контактной сети», — уточняется в сообщении.