На платформе «Люблино» МЦД-2 изменится расписание

Расписание поездов МЦД-2, а также Курского и Рижского направлений Московской железной дороги изменится в марте 2021 года в связи с развитием инфраструктуры. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу магистрали.
«С 1 по 31 марта (кроме 6-8 марта) участок «Каланчевская» — «Курская» будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. Кроме того, с 1 по 20 марта (кроме 6-8 марта) в ночные часы с 23:40 до 2:40 будет закрыт участок «Люблино-Сортировочное Южное» — «Царицыно» для реконструкции контактной сети», — уточняется в сообщении.
МЖД попросила заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».