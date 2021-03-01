Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

На платформе «Люблино» МЦД-2 в марте изменится расписание 

Управа района Люблино и ещё 2 1 час назад
На платформе «Люблино» МЦД-2 изменится расписание
Фото: РИА Новости
Расписание поездов МЦД-2, а также Курского и Рижского направлений Московской железной дороги изменится в марте 2021 года в связи с развитием инфраструктуры. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу магистрали.

«С 1 по 31 марта (кроме 6-8 марта) участок «Каланчевская» — «Курская» будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. Кроме того, с 1 по 20 марта (кроме 6-8 марта) в ночные часы с 23:40 до 2:40 будет закрыт участок «Люблино-Сортировочное Южное» — «Царицыно» для реконструкции контактной сети», — уточняется в сообщении.

МЖД попросила заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Управа района Люблино: последние новости
В доме на Белореченской улице отремонтировали мусоропровод В доме на Белореченской улице отремонтировали мусоропровод Участковый задержал в Люблине молодого магазинного вора Участковый задержал в Люблине молодого магазинного вора В парке «Кузьминки-Люблино» сфотографировали крошечную птичку В парке «Кузьминки-Люблино» сфотографировали крошечную птичку
Новости Москвы , РЖД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
00:16
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
В мире Украина
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
01:17
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
Происшествия Криминал
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
04:06
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
Шоу-бизнес
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
02:06
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
Происшествия
Снежная глыба упала на ребенка в Северодвинске
00:24
Снежная глыба упала на ребенка в Северодвинске
Происшествия
Противники Пашиняна ворвались в правительство в Ереване
00:47
Противники Пашиняна ворвались в правительство в Ереване
В мире
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
00:29
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
Происшествия
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
00:21
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
Происшествия
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
00:40
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение