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Погода в Москве: синоптики прогнозируют месяц слякоти в столице 

Газета.Ru и ещё 3 6 часов назад
Синоптики спрогнозировали месяц слякоти в Москве
Фото: Reuters
Появившаяся из-за оттепели слякоть в Москве останется в городе вплоть до апреля. Такой прогноз в комментарии "Вечерней Москве" сделала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик напомнила, что март фактически считается зимой, поэтому в конце месяца снег вновь может вернуться в столицу.

"Мы предполагаем, что в этом году снег в столице пролежит до конца марта, а там, если будет теплое начало апреля, он быстро растает", — заявила Позднякова.

При этом она предположила, что в связи с такой погодой слякоть, скорее всего, прекратится только в апреле. С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , Вечерняя Москва , Московская область
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