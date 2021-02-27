Синоптики спрогнозировали месяц слякоти в Москве

Появившаяся из-за оттепели слякоть в Москве останется в городе вплоть до апреля. Такой прогноз в комментарии "Вечерней Москве" сделала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

Синоптик напомнила, что март фактически считается зимой, поэтому в конце месяца снег вновь может вернуться в столицу.

"Мы предполагаем, что в этом году снег в столице пролежит до конца марта, а там, если будет теплое начало апреля, он быстро растает", — заявила Позднякова.

При этом она предположила, что в связи с такой погодой слякоть, скорее всего, прекратится только в апреле. С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.