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В Москве пересчитают бездомных котов 

ИА Regnum 2 часа назад
В Москве пересчитают бездомных котов
Фото: depositphotos.com
Московский проект «Зоомониторинг» набирает волонтёров для подсчёта бездомных котов. Соответствующее объявление появилось на портале для поиска работы hh.ru.

«Всё лето 2021 [года] мы будем считать московских котиков по всем округам Москвы. Нам нужны коммуникабельные волонтёры, которые будут общаться и опрашивать бабушек, подкармливающих кошек во дворах», — сказано в объявлении.

Авторы пояснили, что за каждым волонтёром закрепят территорию площадью до одного квадратного километра.
При помощи исследования в организации попытаются выяснить типичный окрас кошек, плотность популяции в разных районах. При этом отлов животных и сбор точной информации об их местонахождении не планируются.
В объявлении подчёркивается, что вакансия является волонтёрской.
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