Собянин наградил руководителей НКО и волонтеров

«Все городские службы работали, что называется, на пределе. Понятно, что мы бы и сами, наверное, справились, но участие огромного количества горожан, некоммерческих организаций, волонтеров в этот сложный период был просто, на мой взгляд, необходим. Помимо организационных вопросов, финансовых, медицинских, очень важна душевная помощь и соучастие соседей, друзей и просто горожан. Было удивительно, что тысячи волонтеров участвовали в помощи тем, кто находился в самоизоляции, которым требовалась помощь, просто товарищеское слово или оказание реального содействия в получении лекарств, питании, выгуле собак Волонтеры рисковали своим здоровьем, может, даже и жизнью, но тем не менее это движение развивалось, и это действительно была незаменимая история соучастия, проверка нашего общества на зрелость, на то, что мы можем сострадать друг другу», — заключил Сергей Собянин.