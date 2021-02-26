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Москва

Собянин наградил руководителей НКО и волонтеров Москвы 

Агентство «Москва» и ещё 10 3 часа назад
Собянин наградил руководителей НКО и волонтеров
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарности руководителям благотворительных фондов, некоммерческих организаций и волонтерам города, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Хотел поздравить вас с наступающим Всемирным днем некоммерческих организаций. Праздник молодой, в общем то и особо не звучал в предыдущие годы, но с каждым годом мы видим, как набирает обороты движение некоммерческих организаций, как больше становится неравнодушных людей, которые стремятся участвовать в жизни города и помогать друг другу», — сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин добавил, что около полмиллиона москвичей ежегодно принимают участие в подобных мероприятиях.

«Это здорово. Я думаю, эта цифра будет расти. Город со своей стороны насколько это возможно помогает, по крайней мере точно не мешает, помогает развиваться некоммерческим организациям, выделяя гранты, помещения и, самое главное, открывая сферы сотрудничества, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование, социальная защита, помощь гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Таких направлений очень много. Я думаю, что это взаимодействие будет с каждым годом все более плодотворным и широким», — отметил он.

Мэр назвал прошедший год испытанием для всех граждан.

«Все городские службы работали, что называется, на пределе. Понятно, что мы бы и сами, наверное, справились, но участие огромного количества горожан, некоммерческих организаций, волонтеров в этот сложный период был просто, на мой взгляд, необходим. Помимо организационных вопросов, финансовых, медицинских, очень важна душевная помощь и соучастие соседей, друзей и просто горожан. Было удивительно, что тысячи волонтеров участвовали в помощи тем, кто находился в самоизоляции, которым требовалась помощь, просто товарищеское слово или оказание реального содействия в получении лекарств, питании, выгуле собак Волонтеры рисковали своим здоровьем, может, даже и жизнью, но тем не менее это движение развивалось, и это действительно была незаменимая история соучастия, проверка нашего общества на зрелость, на то, что мы можем сострадать друг другу», — заключил Сергей Собянин.

Всего удостоены благодарностей мэра Москвы 45 лауреатов. Среди них Елена Божок (директор благотворительного фонда «Дорога милосердия»), Александр Гарайко (президент благотворительного фонда помощи детям с ДЦП «Адели»), Нина Петровская (руководитель программ благотворительного фонда «Единение»), Леся Погорелова (волонтер Ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер»).
Всемирный день НКО отмечается ежегодно 27 февраля.
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Новости Москвы , Нина Петровская , Сергей Собянин , АГН "Москва"
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