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Четверть миллиона москвичей проголосовали за памятник на Лубянке в первые сутки опроса 

ТАСС 3 часа назад
250 тысяч москвичей проголосовали за памятник на Лубянке
Фото: ТАСС
Почти 250 тыс. жителей Москвы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади за первые 24 часа проведения опроса. Данные опубликованы на интернет-странице опроса.
Так, на вопрос "кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?" 52% участников голосования ответили, что Александру Невскому, 48% проголосовавших ответили, что на площади следует поставить памятник Феликсу Дзержинскому.
Голосование началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля в 10:00. К 10:05 пятницы в нем приняли участие 248 686 человек.
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Новости Москвы , Александр Невский , Феликс Дзержинский
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