Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится в марте 

Расписание в движении поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится в марте.

Так, с 1 по 5 и с 9 по 31 марта с 13:00 до 15:00 не будут ходить поезда между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны.

В это время поезда на прилегающих участках МЦД-2 будут курсировать с увеличенными интервалами, ряд поездов Курского и Рижского направлений проследуют по укороченным маршрутам. Изменения в расписании связаны с работами по развитию путей на центральном участке МЦД-2.