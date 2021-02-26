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Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится в марте 

Вечерняя Москва и ещё 4 1 час назад
Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится в марте
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»
Расписание в движении поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится в марте.
Так, с 1 по 5 и с 9 по 31 марта с 13:00 до 15:00 не будут ходить поезда между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны.
В это время поезда на прилегающих участках МЦД-2 будут курсировать с увеличенными интервалами, ряд поездов Курского и Рижского направлений проследуют по укороченным маршрутам. Изменения в расписании связаны с работами по развитию путей на центральном участке МЦД-2.
Также с 1 по 6 и с 9 по 20 марта на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится график движения поездов, курсирующих после 23:00 до окончания движения. Изменения связаны с проведением путевых работ вблизи ТПУ «Печатники». В указанное время между Курским вокзалом и станцией Кубанская не будут ходить поезда, сообщает пресс-служба ЦППК.
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