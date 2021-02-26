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Продажи новостроек в Москве выросли в январе на 6% 

РИА Недвижимость и ещё 3 3 часа назад
Продажи новостроек выросли в январе на 6%
Фото: РИА Новости
Управление Росреестра по Москве в январе 2021 года зарегистрировало 5,3 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья, что на 6% больше результата января прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.
С учетом ДДУ на нежилой фонд управление зарегистрировало 7,6 тысячи договоров — на 15% больше итогов января 2020 года, но на 49% меньше в сравнении с декабрем, указывается в сообщении.

"То, что январь уступает декабрю по количеству сделок на первичном рынке недвижимости, — уже тенденция. В случае с общим числом регистраций ДДУ (жилой и нежилой сегменты) на протяжении последних пяти лет средний показатель снижения составляет 40%", — отмечается в нем.

Как сообщил столичный Росреестр ранее, количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы упало в январе по сравнению с началом прошлого года на 5% — до 7,6 тысячи.
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Новости Москвы , Росреестр
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