Продажи новостроек выросли в январе на 6%

Управление Росреестра по Москве в январе 2021 года зарегистрировало 5,3 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья, что на 6% больше результата января прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.

С учетом ДДУ на нежилой фонд управление зарегистрировало 7,6 тысячи договоров — на 15% больше итогов января 2020 года, но на 49% меньше в сравнении с декабрем, указывается в сообщении.

"То, что январь уступает декабрю по количеству сделок на первичном рынке недвижимости, — уже тенденция. В случае с общим числом регистраций ДДУ (жилой и нежилой сегменты) на протяжении последних пяти лет средний показатель снижения составляет 40%", — отмечается в нем.

Как сообщил столичный Росреестр ранее, количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы упало в январе по сравнению с началом прошлого года на 5% — до 7,6 тысячи.