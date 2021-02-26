Метро и Мосгортранс стали потерпевшими по делу о перекрытии дорог 

Мосгортранс и метро Москвы признаны потерпевшими по делу о событиях 23 января. Сумма ущерба оценивается следствием почти в три миллиона рублей, пишет ТАСС.
Эту информацию агентству сообщил адвокат одного из обвиняемых Дмитрий Захватов.
«Потерпевшими по делу признаны Московский метрополитен и ГУП «Мосгортранс». Суммы ущерба, по версии следствия, составили более 1,5 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно», — рассказал Захватов.
23 января в центре Москвы прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Участники перекрывали дороги и тротуары. В результате была нарушена работа транспорта, напоминает агентство.