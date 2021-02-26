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Метро и Мосгортранс стали потерпевшими по делу о перекрытии дорог 

BFM.RU и ещё 5 26 февраля 2021
Метро и Мосгортранс стали потерпевшими по делу о перекрытии дорог
Фото: ТАСС
Мосгортранс и метро Москвы признаны потерпевшими по делу о событиях 23 января. Сумма ущерба оценивается следствием почти в три миллиона рублей, пишет ТАСС.
Эту информацию агентству сообщил адвокат одного из обвиняемых Дмитрий Захватов.

«Потерпевшими по делу признаны Московский метрополитен и ГУП «Мосгортранс». Суммы ущерба, по версии следствия, составили более 1,5 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно», — рассказал Захватов.

23 января в центре Москвы прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Участники перекрывали дороги и тротуары. В результате была нарушена работа транспорта, напоминает агентство.
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Новости Москвы , Алексей Навальный , ИТАР-ТАСС , Индонезия , Метро
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