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Москва

Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
25 февраля в столицу пришло потепление. Температура установилась на отметке около +3 градусов по Цельсию. Весь нападавший за последние недели снег начал резко таять и на улицах Москвы образовались целые реки. Водоотводная система города не справляется с огромным объемом образовавшейся воды. Синоптики предупреждают, что из-за такой оттепели на дорогах и тротуарах может образоваться сильный гололед при снижении температуры на несколько градусов. Водителям и пешеходам рекомендуют быть очень осторожными.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил в четверг, что в ближайшие три-четыре дня "будут плюсовые температуры днем, затем минусовые и снова плюсовые".
Новости Москвы , Видео , Петр Бирюков
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