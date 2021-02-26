Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео 

25 февраля в столицу пришло потепление. Температура установилась на отметке около +3 градусов по Цельсию. Весь нападавший за последние недели снег начал резко таять и на улицах Москвы образовались целые реки. Водоотводная система города не справляется с огромным объемом образовавшейся воды. Синоптики предупреждают, что из-за такой оттепели на дорогах и тротуарах может образоваться сильный гололед при снижении температуры на несколько градусов. Водителям и пешеходам рекомендуют быть очень осторожными.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил в четверг, что в ближайшие три-четыре дня "будут плюсовые температуры днем, затем минусовые и снова плюсовые".