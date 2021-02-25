Заммэра Ефимов заявил о сокращении безработицы в Москве

Уровень безработицы в Москве с 1 января по 19 февраля сократился на 29%, а по сравнению с летом 2020 года — сразу в три раза. Число официально зарегистрированных безработных в Москве сейчас составляет около 70 тысяч человек. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

По его словам, без работы в столице остаются около 1% от трудоспособного населения — это максимально возможный минимум, ведь люди постоянно находятся в поиске и свести к нулю этот показатель невозможно. В районе 1% уровень безработицы держался и до пандемии, так что сейчас можно с уверенностью заявить, что рынок труда восстановился, считает заммэра.

Произошло это за счет восстановления экономики города в целом, уверен он. "Так, среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг в Москве на неделе 15-21 февраля был на 24% выше, чем на аналогичной неделе предыдущего года — 39 миллиардов рублей. После снятия ряда ограничений московские компании планомерно наращивают обороты, и для продуктивной работы снова пополняют штат сотрудников", — объяснил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Растут обороты и у компаний из наиболее пострадавших отраслей — за прошлую неделю их выручка составила 9,7 миллиарда рублей в сутки, что не более чем на 4% уступает прошлогодним показателям февраля. Даже гостиницы и турагентства на прошлой неделе увеличили оборот на 20 с лишним процентов, хотя им все еще приходится нелегко из-за отсутствия туристов.

По словам Ефимова, несмотря на коронакризис, растут и зарплаты москвичей — по итогам 11 месяцев прошлого года в среднем они поднялись на 6,1%, достигнув 95,7 тысячи рублей.

"Наибольший рост к уровню 2019 года зафиксирован в сферах здравоохранения и оказания социальных услуг, повышение на 14,9%", — рассказал заммэра.

Как следствие, больше налогов стал получать и городской бюджет. Причем в прошлом году удалось не только удержать поступления от НДФЛ на уровне 2019 года, но и превысить его на 11,2%. В общей сложности горожане принесли в прошлом году в казну 1,155 триллиона рублей, причем речь только о физлицах.

Судя по налоговой статистике, многие потерявшие работу москвичи решили не возвращаться на наемную работу, а взяли свою судьбу в собственные руки. Платежи от индивидуальных предпринимателей и занимающихся частной практикой горожан выросли почти на 40%, принеся в бюджет 4,6 миллиарда. Одних только самозанятых в Москве уже более полумиллиона и каждый месяц их в среднем становится на 25 тысяч больше. Даже праздничный январь не стал исключением.

Ефимов говорит, что рост поступлений от НДФЛ заметен практически во всех отраслях, а это значит, что экономика восстанавливается комплексно. Есть, впрочем, и лидеры. Организации IT-отрасли, например, в прошлом году увеличили отчисления с зарплат сотрудников почти на 20%, а предприятия торговли на 9,2%.

Заммэра подчеркнул, что быстрому восстановлению экономики способствовали меры поддержки, принятые в прошлом году на федеральном и городском уровнях. Только в столице были утверждены пять пакетов мер поддержки бизнеса, которые позволили сохранить предприятия и персонал. Многие из этих мер продолжают действовать и сейчас.