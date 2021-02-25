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В Москве снова начнут массово укладывать новую плитку 

Мослента 2 часа назад
В Москве снова начнут массово укладывать новую плитку
Фото: РИА Новости
В Москве после перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями, снова начнут массово укладывать новую плитку. О возобновлении работ по благоустройству улиц города стало известно «Коммерсанту».
По данным газеты, столичные власти объявили тендеры на ремонт Миусской площади и сквера у Спасо-Андроникова монастыря, а также Садовнической и Раушской набережных. В общей сложности стоимость работ должна составить около двух миллиардов рублей. Изначально благоустройство данных территорий планировалось начать в 2020 году, но от этого были вынуждены отказаться из-за пандемии коронавируса.
Как отмечается, победители конкурсов, в частности, должны будут обустроить 37,5 тысячи квадратных метров дорожно-тропиночной сети из плитки в районе Садовнической набережной, а также замостить плиткой порядка 44 тысяч квадратных метров на Раушской набережной. Прием заявок на тендеры завершится до 1-5 марта 2021 года.
В конце января сообщалось, что рабочие начали перекладывать плитку на Пушкинской площади в центре Москвы. Для этого было частично перекрыто движение около здания газеты «Известия».
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Новости Москвы , Правительство Москвы , газета "Известия"
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