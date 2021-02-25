Собянин анонсировал снятие ограничений в Москве

Сергей Собянин анонсировал снятие ограничительных мер в Москве. По словам мэра, часть из них могут отменить в ближайшие один-два месяца, если сохранится тенденция к снижению числа госпитализируемых с коронавирусом.
«Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости. Хотя количество заболевших ещё достаточно приличное, около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день. Но, тем не менее, их было ещё недавно 1 700. Надеюсь, что в ближайший месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее вице-мэр Владимир Ефимов заявил, что власти Москвы надеются снять часть COVID-ограничений к лету, если позволит эпидемиологическая ситуация.