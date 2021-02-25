Собянин анонсировал снятие ограничений в Москве

«Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости. Хотя количество заболевших ещё достаточно приличное, около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день. Но, тем не менее, их было ещё недавно 1 700. Надеюсь, что в ближайший месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».