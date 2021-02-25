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Москва

Более 50 тыс. москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянке в первые 2,5 часа 

ТАСС 3 часа назад
Более 50 тыс. москвичей уже проголосовали за установку памятника на Лубянке
Фото: РИА Новости
Свыше 50 тыс. жителей Москвы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади за первые 2,5 часа. Данные опубликованы на интернет-странице опроса.
Так, более 53% участников проголосовали за установку памятника Александру Невскому (с 1221 по 1263 год). Порядка 47% проголосовавших ответили, что на площади следует поставить памятник Феликсу Дзержинскому (с 1877 по 1926 год).
Голосование началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля в 10:00 мск. К 12:31 мск в нем приняли участие 50 070 человек.
Вопрос о памятнике на площади был вновь поднят в феврале 2021 года. С обращением к мэрии о восстановлении памятника Дзержинскому выступили писатели и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку.
Обсуждение прошло 16 февраля в Общественной палате Москвы. Был поставлен вопрос об организации референдума по этому вопросу, однако в итоге было предложено провести онлайн-опрос жителей на платформе "Активный гражданин". При этом противники возвращения статуи Дзержинского предложили заменить ее на памятники Александру Невскому, Ивану III или восстановить фонтан Витали. 19 февраля члены совета Общественной палаты Москвы единогласно поддержали проведение опроса среди москвичей с 25 февраля по 5 марта.
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Новости Москвы , Дмитрий Пучков , Александр Невский , Захар Прилепин , Феликс Дзержинский , Александр Проханов , Игорь Молотов
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