Более 50 тыс. москвичей уже проголосовали за установку памятника на Лубянке

Свыше 50 тыс. жителей Москвы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади за первые 2,5 часа. Данные опубликованы на интернет-странице опроса

Так, более 53% участников проголосовали за установку памятника Александру Невскому (с 1221 по 1263 год). Порядка 47% проголосовавших ответили, что на площади следует поставить памятник Феликсу Дзержинскому (с 1877 по 1926 год).

Голосование началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля в 10:00 мск. К 12:31 мск в нем приняли участие 50 070 человек.

Обсуждение прошло 16 февраля в Общественной палате Москвы. Был поставлен вопрос об организации референдума по этому вопросу, однако в итоге было предложено провести онлайн-опрос жителей на платформе "Активный гражданин". При этом противники возвращения статуи Дзержинского предложили заменить ее на памятники Александру Невскому, Ивану III или восстановить фонтан Витали. 19 февраля члены совета Общественной палаты Москвы единогласно поддержали проведение опроса среди москвичей с 25 февраля по 5 марта.