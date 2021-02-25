COVID-ограничения в Москве могут снять к лету

Власти Москвы планируют при сохранении нынешней ситуации с коронавирусом минимизировать ограничительные меры к лету. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

"Мы надеемся, что при сохранении текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Если говорить про те сферы, которые еще не вышли на прошлогодние показатели, то, безусловно, гостиничный бизнес вернется на прежние показатели, когда будут сняты ограничения по передвижению. Если говорить про культурно-массовые мероприятия, то большинство ограничений уже сняты. Мы видим постепенное восстановление и количества посетителей, и, соответственно, выручки этих предприятий за последний месяц", — отметил Ефимов.

Он также отметил, что максимальные значения уровня безработицы в Москве были достигнуты летом 2020 года — порядка 3%, то есть около 220 тыс. человек. На сегодняшний момент в городе наблюдается восстановление ситуации к лучшему — уровень снизился в три раза относительно прошлогодних показателей. Количество зарегистрированных безработных на сегодняшний момент составляет порядка 70 тыс.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 972 172 случая заражения, из них 1 417 за последние сутки. Выздоровели 889 356 человек, умерли 14 874.