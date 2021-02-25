В мэрии допустили возобновление массовых мероприятий в мае

Ограничительные меры, вызванные пандемией, могут быть сняты в Москве к концу весны, сообщил заммэра города Владимир Ефимов. По его словам, точные сроки зависят от дальнейшего развития эпидситуации. Ранее мэр столицы Сергей Собянин говорил, что надеется на возобновление массовых мероприятий, но пока из-за опасности распространения коронавируса проводить их нельзя.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что снятие ограничений в столице напрямую зависит от эпидемиологической обстановки. Его слова передает РИА «Новости».
«Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться», — отметил чиновник.
Он добавил, что гостиничный бизнес и сфера культурно-массовых мероприятий вернутся к прежним показателям, когда ограничения будут отменены.
15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что вскоре в столице можно будет возобновить массовые мероприятия. «Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей», — сказал градоначальник.
Собянин заметил, что вскоре полноценно работать начнут театры и другие общественные места.
4 февраля мэр заявил, что снятие ограничений может произойти уже в мае. «Если этот тренд (на снижение заболеваемости — прим. ред.) сохранится, то я думаю, что к маю, действительно, основные ограничительные меры будут сняты», — сказал Собянин.
По его мнению, при нынешней динамике еще рано проводить массовые мероприятия. Кроме того, мэр считает необходимым оставить режим самоизоляции для москвичей пенсионного возраста и лиц с хроническими заболеваниями.
Вместе с тем он отметил, что возвращение сотрудников компаний с удаленного режима на работу непосредственно на предприятия — важное решение. По его мнению, оно даст возможность нормального развития экономики. Напомним, что ограничение было отменено еще в январе.
Собянин подчеркивал, что эпидемиологическая обстановка в Москве улучшается. При этом основной показатель, влияющий на решения о снятии ограничений, — уровень выявляемости новых случаев коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее обращала внимание, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России будет полностью под контролем специалистов, когда иммунитет сформируется у 60% населения. В середине января этот показатель составлял, по ее словам, порядка 25%. Необходимое количество людей с иммунитетом может сформироваться как естественным путем — после перенесенного заболевания — так и после вакцинации.
Инфекционист «красной зоны» Анна Баландина заявляла «Газете.Ru», что отказаться от масок в столице и других регионах России смогут к лету-осени 2021 года.
«Весной это делать все же побоятся из-за вероятности третьей волны. Все-таки новые штаммы сейчас действительно возникают, от этого никуда не деться и нужно еще наблюдать», — поясняла она.
Схожее заявление ранее сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — по его словам, с «открытым забралом» россияне смогут начать жить к августу 2021 года.