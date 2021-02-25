В мэрии допустили возобновление массовых мероприятий в мае

Ограничительные меры, вызванные пандемией, могут быть сняты в Москве к концу весны, сообщил заммэра города Владимир Ефимов . По его словам, точные сроки зависят от дальнейшего развития эпидситуации. Ранее мэр столицы Сергей Собянин говорил, что надеется на возобновление массовых мероприятий, но пока из-за опасности распространения коронавируса проводить их нельзя.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что снятие ограничений в столице напрямую зависит от эпидемиологической обстановки. Его слова передает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться», — отметил чиновник.

Он добавил, что гостиничный бизнес и сфера культурно-массовых мероприятий вернутся к прежним показателям, когда ограничения будут отменены.

15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что вскоре в столице можно будет возобновить массовые мероприятия. «Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей», — сказал градоначальник.

Собянин заметил, что вскоре полноценно работать начнут театры и другие общественные места.

4 февраля мэр заявил, что снятие ограничений может произойти уже в мае. «Если этот тренд (на снижение заболеваемости — прим. ред.) сохранится, то я думаю, что к маю, действительно, основные ограничительные меры будут сняты», — сказал Собянин.

По его мнению, при нынешней динамике еще рано проводить массовые мероприятия. Кроме того, мэр считает необходимым оставить режим самоизоляции для москвичей пенсионного возраста и лиц с хроническими заболеваниями.

Вместе с тем он отметил, что возвращение сотрудников компаний с удаленного режима на работу непосредственно на предприятия — важное решение. По его мнению, оно даст возможность нормального развития экономики. Напомним, что ограничение было отменено еще в январе.

Собянин подчеркивал, что эпидемиологическая обстановка в Москве улучшается. При этом основной показатель, влияющий на решения о снятии ограничений, — уровень выявляемости новых случаев коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее обращала внимание, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России будет полностью под контролем специалистов, когда иммунитет сформируется у 60% населения. В середине января этот показатель составлял, по ее словам, порядка 25%. Необходимое количество людей с иммунитетом может сформироваться как естественным путем — после перенесенного заболевания — так и после вакцинации.

Инфекционист «красной зоны» Анна Баландина заявляла «Газете.Ru», что отказаться от масок в столице и других регионах России смогут к лету-осени 2021 года.

«Весной это делать все же побоятся из-за вероятности третьей волны. Все-таки новые штаммы сейчас действительно возникают, от этого никуда не деться и нужно еще наблюдать», — поясняла она.