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Власти Москвы надеются к лету снять часть COVID-ограничений 

Прайм и ещё 6 1 час назад
В Москве заявили о возможном снятии части COVID-ограничений к лету
Фото: РИА Новости
Власти Москвы надеются, что к лету удастся снять часть коронавирусных ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться", — сообщил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, гостиничный бизнес и сфера культурно-массовых мероприятий может вернуться на прежние показатели, когда будут сняты ограничения по передвижению.
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