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В Москве началось голосование о памятнике на Лубянской площади 

Артём Кульша 2 часа назад
В Москве началось голосование о памятнике на Лубянской площади
Фото: ТАСС
В проекте «Активный гражданин» началось голосование о том, кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Общественная палата столицы предложила узнать мнение жителей Москвы об установке памятника на Лубянской площади. Сегодня оно стартовало в «Активном гражданине». Варианта ответа два — Невский и Дзержинский.

«Многие эксперты считают, что Лубянке необходима архитектурная доминанта, так как это знаковое для города место. Вертикальная композиция здесь уместна с точки зрения и истории, и градостроительства», — отмечается на сайте мэра.

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Новости Москвы , Александр Невский , Феликс Дзержинский , Общественная палата России
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