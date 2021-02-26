Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Заммэра Ефимов: в Москве выдали более 56 тыс. льготных ипотечных кредитов 

Национальная Служба Новостей и ещё 6 44 минуты назад
56 тысяч льготных ипотечных кредитов выдали в столице
Фото: ТАСС
В Москве на 18 февраля 2021 года жителям столицы было предоставлено более 56 тысяч льготных ипотечных кредитов на сумму около 314 млрд рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это 14,5% от всех выданных в России льготных ипотек по числу и 27% — по сумме выданных средств.
Это позитивно сказалось на московском рынке недвижимости — число зарегистрированных договоров долевого участия в январе в годовом выражении выросло на 14,5% — до 7,6 тысячи сделок. Из них 2,3 тысячи сделок пришлось на нежилой сектор (рост на 39%), 5,2 тысячи — на жилье (рост на 6,2%).
Ефимов добавил, что за 2020 год в Москве построили 285 многоквартирных домов и 2 934 индивидуальных жилищных строения, по объему жилищного строительства Москва занимает второе место в России.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
Национальная Служба Новостей: последние новости
Жителей Москвы предупредили о сильном тумане и плохой видимости Жителей Москвы предупредили о сильном тумане и плохой видимости Москвичи смогут проголосовать на «Активном гражданине» за памятник на Лубянке Москвичи смогут проголосовать на «Активном гражданине» за памятник на Лубянке Голосование о возвращении памятника на Лубянскую площадь начнется 25 февраля Голосование о возвращении памятника на Лубянскую площадь начнется 25 февраля
Новости Москвы , Владимир Ефимов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
08:14
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
Шоу-бизнес
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
02:32
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
Шоу-бизнес
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
01:58
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
Новости Москвы
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
01:27
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
Армия
Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии
00:29
Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии
Армия
Видео штурма Среднеуральского женского монастыря
01:59
Видео штурма Среднеуральского женского монастыря
Происшествия
Медведчук высказался о Зеленском в видео-интервью
02:36
Медведчук высказался о Зеленском в видео-интервью
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение