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Погода в Москве: синоптики рассказали о погоде в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 53 минуты назад
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Фото: ТАСС
Облачная погода, дождь, мокрый снег, гололедица и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщают синоптики.
Днем температура воздуха в Москве составит три-пять градусов тепла, в ночь на субботу она может опуститься до плюс одного градуса, передает ТАСС.
Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 26 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.
В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс один — шесть градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов.
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Новости Москвы , Погода , Новости регионов , ИТАР-ТАСС , Московская область
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