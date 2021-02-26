Синоптики рассказали о погоде в Москве

Облачная погода, дождь, мокрый снег, гололедица и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в Москве составит три-пять градусов тепла, в ночь на субботу она может опуститься до плюс одного градуса, передает ТАСС

Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 26 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс один — шесть градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов.