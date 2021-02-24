Собянин открыл «Союзмультпарк» на ВДНХ

"Весь парк стоил чуть больше 300 млн рублей, это было совместное финансирование правительства Москвы, Минкультуры и небольшой частью "Союзмультфильма", — сказала Слащева журналистам.

"Один из самых удивительных проектов на ВДНХ — парк "Союзмультфильма" на базе бывшего павильона "Семена" [№7], который был отремонтирован, реконструирован. И совместно с министерством культуры и "Союзмультфильмом" сделан такой удивительный добрый павильон. Добрая сказка, которая будет и дальше развиваться другим окружением: скоро рядом появится музей шоколада, круговая кинопанорама, огромный детский парк аттракционов, — постепенно ВДНХ превращается в такой детский центр развлечений, культуры и отдыха", — сказал Собянин.

По его словам, искусство и индустрия мультфильмов в России развиваются, а Москва становится одним из мировых центров по мультипликации.

"Сегодня мультфильмы уже являются одним из таких драйверов развития креативной индустрии Москвы. Хочу поблагодарить вас, Ольга Борисовна, за огромную помощь, которую вы оказываете, президента [РФ Владимира Путина], который дал поручение по развитию "Союзмультфильма", и город со своей стороны в этом помог — в создании парка", — сказал мэр.

Министр культуры подчеркнула важность того, что "Союзмультпарк" станет пространством для посетителей всех возрастов. "Здесь зона для дошкольников, школьников, подростков, для всей семьи. Это очень важно для ВДНХ и для "Союзмультфильма", когда приходят самые маленькие дети и с радостью узнают тех героев, которых знаем и любим мы. Здесь можно провести время весело и с пользой, добавить какие-то знания и не только провести выходные, а получить дополнительное образование в будние дни", — сказала она, добавив, что подобных пространств очень не хватает.

Также Собянин обратился к Юлиане Слащевой, поблагодарив ее за созданный проект, который получится привлекательным, и будет, по его словам, популярным. "Мы, конечно, шли на эксперимент, потому что "Союзмультпарк" — абсолютно уникальное место, такого проекта второго пока нигде нет. Мне кажется, что у нас все получилось, судя по откликам детей, которые не хотят отсюда уходить. <…> Мы очень надеемся на то, что пример Москвы, как это чаще всего бывает, возьмут другие регионы и начнут открываться подобные парки в других регионах. Это будет очень здорово, Москва, как всегда, здесь первопроходец", — сказала Слащева. Она также отметила, что ведутся переговоры о возможности открытия таких парков в Татарстане и Пермском крае.

Парк детства

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, мультимедийный центр "Союзмультпарк" является совместным проектом старейшей анимационной студии страны "Союзмультфильм", правительства Москвы и Минкультуры России. Экспозиция павильона включает 18 мультимедийных аттракционов, созданных по мотивам отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий. Играя и развлекаясь, дети смогут по-новому взглянуть на известные сюжеты. Помимо развлечений, гости "Союзмультпарка" смогут принять участие в мастер-классах по созданию мультфильмов.