Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Комплекс апартаментов построят в Даниловском районе 

Москва24 2 часа назад
Комплекс апартаментов построят в Даниловском районе
Фото: Москва24
В Даниловском районе столицы построят 16-этажный комплекс апартаментов с подземной парковкой, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство комплекса апартаментов на юге Москвы. Объект возведут на пересечении улицы Малой Тульской и улицы Серпуховский Вал в районе Даниловском за счет инвестора. Срок действия разрешения на строительство — до 2 октября 2022 года", — говорится в сообщении.

В комплексе разместятся 142 апартамента и торговые помещения. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а также оборудуют парковку для гостей. К комплексу организуют заезды с улицы Серпуховский вал и улицы Малой Тульской.
Ранее сообщалось, что в столице подготовили основание будущего небоскреба 1Tower в "Москва-Сити". По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, помимо жилья, в башне разместят фитнес-центр с бассейном, досуговый клуб для детей, рестораны и магазины. На открытой террасе планируется разбить сад и оборудовать зону отдыха для жителей.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Москва24: последние новости
Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на треть Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на треть Голосование за установку памятника на Лубянке стартует 25 февраля Голосование за установку памятника на Лубянке стартует 25 февраля С путей на Ярославском направлении МЖД убрали остановившийся поезд С путей на Ярославском направлении МЖД убрали остановившийся поезд
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
02:00
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
Происшествия
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
00:32
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение