На улицы столицы выйдут трамваи нового поколения «Витязь»

Скоро по улицам Москвы пойдут трамваи "Витязь" нового поколения. Что в них изменится по сравнению с теми, которые уже ходят, "РГ" узнала, побывав на Невском заводе электротранспорта имени Ф. А. Пироцкого. Именно здесь рождаются московские "Витязи": в Питере собирают вагоны, устанавливают электрооборудование и налаживают работу всех систем.

Москва стала одним из первых городов в России, затеявших полный трамвайный ренессанс. "Витязи", пришедшие в столицу в 2017 году, сейчас составляют в городе уже 80 процентов трамвайного парка. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента транспорта, еще 109 низкопольных трамваев — 19 трехсекционных и 90 односекционных — город ждет в этом году. Контракт на их поставку выиграла по конкурсу компания с разветвленной заводской сетью. В Твери, например, изготавливают кузова и тележки, а в Питере ведется полный цикл сборки. И именно отсюда, по пути Радищева, "Витязи" потом следуют в Москву.

Одними из первых "Витязи" первого поколения увидели в Краснопресненском депо. "Вагоны удивили удобством для водителя, — рассказала вагоновожатая Алена Руднева. — А также множеством новых функций. Например, полным видеообзором салона". Это было необходимо особенно в первое время: некоторые пассажиры почему-то брали себе на память молоточки для аварийного выбивания стекол. Приходилось объяснять, что это не сувениры.

"Наша столица задает тренд другим российским и зарубежным городам в плане обновления общественного транспорта, — говорит глава компании-производителя Феликс Винокур. — Всегда берет самое лучшее из представленного. И в этот раз по просьбе заказчика мы внесли доработки в существующую модель".

Цеха по сборке трамваев в Санкт-Петербурге расположены недалеко от метро "Елизаровская". В них можно увидеть модели для разных городов. Московские "Витязи" в этом ряду первые. Правда, на входе трехсекционный трамвай видишь еще разделенным на части. Сцепка-"гармошка" придает им маневренность, ее устанавливают тоже здесь. Вагоны ставят на тележки и монтируют всю электрическую начинку. Самое интересное, что почти все самые сложные комплектующие трамвая сделаны в России. А вот линолеум на полах — французский, самый качественный вариант, который удалось найти на рынке. Рассматриваем, что же изменилось в обновленном "Витязе". Прежде всего в салоне увеличилось количество сидений с 60 до 70. Проходы между секциями стали явно шире. Но главное — изменилась зона для колясок. Теперь там появилась большая откидная аппарель для крепления. А для фиксации велосипедов поставили специальный кронштейн. Естественно, в салоне полно USB-зарядок. "Это самое простое, что мы можем поставить в вагон сегодня, — говорит Феликс Винокур. — В будущем вообще, скорее всего, перейдем к бесконтактным зарядкам в трамваях". Еще из того, что бросается в глаза, — специальная зона с переговорным устройством. Тут есть связь с вагоновожатым, это часто бывает нужно инвалидам и родителям с детскими колясками. Существенно шире стали экраны в салоне. А на борту по бокам подсвечивается логотип "Мосгортранса".

Но это то, что можно увидеть невооруженным глазом. Есть и новинки, которые можно разглядеть только с помощью инженеров. В этом году в "Витязях" появится интеллектуальное наблюдение с системой распознавания лиц. Значительно улучшена система пожаротушения: добавлены дополнительные средства защиты и модернизированы датчики пожара и задымления — в обустройстве интерьера использованы негорючие изоляционные материалы и кабельная проводка.

Еще, говорят производители, Москва обожает дизайнерские "фишки". Даже в простом трамвае обязательно должны быть какие-то отличительные детали, которые можно увидеть только в столице. Например, двери будут подсвечиваться красным при закрытии и зеленым при открывании. А в самих дверях при этом вмонтированы фотодатчики. Это означает, что двери не закроются до тех пор, пока не пройдут в салон все пассажиры. Соответственно двери не будут многократно открываться и закрываться. В салоне, таким образом, царит комфорт даже в 20-градусный мороз. А еще на входе есть специальные тепловые пушки. Холода сдаются на милость "Витязям"!

Кое-что новое появилось и в кабине вагоновожатого. Например, сейчас туда поставили систему кругового обзора всего вагона. А зеркала заднего вида автоматически складываются. Ощущение, что над всеми этими опциями работала команда европейских автодизайнеров. Эксперты же говорят, на самом деле это Европе есть чему учиться у России — наш трамвай по своим дизайнерским новинкам и техническому оснащению — один из лучших во всем мире.

Например, собранные в Питере трамваи уже сейчас могут ездить на автопилоте. И запас автономного хода у них достойный. Во время заезда от одного конца цеха до другого (задним ходом!) видно главное достоинство вагонов — абсолютная бесшумность. "Мы будем предлагать Москве еще и не стальные, а алюминиевые вагоны, — рассказали журналистам "РГ". — Тогда сама конструкция станет легче, шума будет меньше. А главное — сократим нагрузку на трамвайные пути".

Знаете ли вы, что…

…жизненный цикл новых трамваев составляет 30 лет. Сервисное обслуживание и ремонт вагонов, согласно контракту, производитель ведет на протяжении всего этого срока. Так компания-перевозчик может сосредоточиться на перевозках. Однако в московских депо "Витязи" все равно проходят ежедневный осмотр.

Регулярно рабочие наполняют емкости для подачи песка под колеса. Это устройство называется просто "песочница". Песок улучшает сцепление с рельсами, чтобы вагоны не буксовали. В современных трамваях, кстати, эта система еще и с подогревом. После этого вагоны ждет влажная уборка: в салонах протирают поручни и сиденья, моют полы. На следующей "остановке" трамвай сверху донизу осматривают слесари: поднимаясь на специальные лестницы, проверяют целостность токоприемника, а спускаясь в смотровые канавы — состояние колес. Осмотр одного трамвая в среднем занимает 20 минут.

Конкретно

На правильном пути

Первые трамваи новых модификаций уже начали поступать в Москву. Сегодня в столице насчитывается 390 "Витязей".

Ежедневно трехсекционные составы нового поколения перевозят в среднем 250 тысяч пассажиров по 26 городским маршрутам в Центральном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном округах. В ноябре 2020 года московская трамвайная сеть впервые одержала победу в номинации "Самая динамично развивающаяся система" международной премии Global Light Rail Awards — главной отраслевой премии в мире.