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Более 15 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы 

ИА Regnum 6 часов назад
Более 15 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах
Фото: ТАСС
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом в понедельник, 22 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Так, по состоянию на 16:08 мск в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса.
Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.
Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
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