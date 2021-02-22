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В Москве провели перепись рыбы 

Мослента и ещё 6 2 часа назад
В Москве провели перепись рыбы
Фото: РИА Новости
Специалисты Мосприроды провели перепись рыбы в столичных водоемах. Об этом сообщается на сайте департамента.
По их оценкам, в городе насчитывается не менее 39 видов рыб. За последние десятилетия ихтиофауна пополнилась южными бычками (кругляк и цуцик), которые раньше обитали только в Черном, Азовском и Каспийском морях, чехонью из Оки и Волги, ротан-головешкой из Амура, форелью радужную, «сбежавшей» из прудов Сходненского форелевого хозяйства, толстолобика, горчака европейского и угря, которых «переселили» в московские водоемы рыбаки, а также гуппи, попавшими в этот район благодаря аквариумистам.
Наибольшее видовое разнообразие рыб отмечается в главной водной артерии города — Москве-реке. Основные виды — плотва, лещ, окунь и уклея. Обычными на городском отрезке Москвы-реки видами считаются окунь и судак.
Также в московских водоемах обитает 16 краснокнижных видов рыб: стерлядь, подуст волжский, елец, голавль, язь, красноперка, жерех, гольян обыкновенный, линь, карась золотой, голец усатый, вьюн обыкновенный, сом, налим, ерш обыкновенный, подкаменщик русский.
В Москве в пруду Ходынского парка появилась экзотическая рыба. Пару веслоносов запустили в воду москвичи. Рыба относится к отряду осетровых и считается деликатесной. Жители столицы выразили надежду, что веслоносы приживутся и будут размножаться в пруду.
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