Москвичей призвали кормить животных богатой микроэлементами едой

Правильная подкормка помогает диким животным выжить в холодный зимний период. Так, сотрудники Государственного природоохранного центра на территории Новой Москвы ежедневно подкармливают зайцев, косуль и лосей.

Важно давать животным еду, богатую микроэлементами, но кормить их часто не рекомендуется. Это может выработать у зверей привычку, из-за которой они перестанут хотеть добывать пищу самостоятельно.

В корме для диких животных должны присутствовать корнеплоды, сено, овес, веники лиственных пород, а также капуста, морковь или свекла. Кроме того, косулям и лосям требуется соль. В составе мха, ягод и ветвей, которые едят эти животные, недостаточно микроэлементов. Восполнить их отсутствие помогает соль, богатая натрием и кальцием.