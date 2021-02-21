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Москвичам объяснили, как в столице подкармливают диких животных 

Вечерняя Москва и ещё 2 3 часа назад
Москвичей призвали кормить животных богатой микроэлементами едой
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Правильная подкормка помогает диким животным выжить в холодный зимний период. Так, сотрудники Государственного природоохранного центра на территории Новой Москвы ежедневно подкармливают зайцев, косуль и лосей.
Важно давать животным еду, богатую микроэлементами, но кормить их часто не рекомендуется. Это может выработать у зверей привычку, из-за которой они перестанут хотеть добывать пищу самостоятельно.
В корме для диких животных должны присутствовать корнеплоды, сено, овес, веники лиственных пород, а также капуста, морковь или свекла. Кроме того, косулям и лосям требуется соль. В составе мха, ягод и ветвей, которые едят эти животные, недостаточно микроэлементов. Восполнить их отсутствие помогает соль, богатая натрием и кальцием.
Уточняется, что грамотная подкормка поможет животным не только пережить зиму. Например, с помощью соли самцы лосей могут укрепить свои рога, а самки — выносить сильное и здоровое потомство, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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