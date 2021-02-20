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Парковки в Москве станут бесплатными 22 и 23 февраля 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Парковки в Москве станут бесплатными 22 и 23 февраля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уличные парковки в Москве будут бесплатными в ближайшие праздничные выходные. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В праздники, 22 и 23 февраля, все уличные парковки будут бесплатными. Парковки со шлагбаумами останутся платными", — уточнили в ведомстве.

Дептранс напомнил, что при поездках в центр Москвы следует оставлять машины только на разрешенных местах и не перекрывать дорогу другому транспорту или пешеходам. Кроме того, автомобилистов предупредили, что 21 февраля уличные парковки с повышенным тарифом (380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час — в ночное) будут платными.
К обычному режиму работы городские парковочные пространства вернутся с 24 февраля.
Ранее москвичам рассказали, как будут работать столичные организации в период продолжительных выходных с 21 по 23 февраля. В частности, изменится график работы медицинских и социальных учреждений.
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